Должен ли посетитель магазина сдавать свои вещи в камеру хранения?

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Зачастую охранник магазина на входе в торговый зал отказывается пропускать посетителей до тех пор, пока они не положат свои сумки, рюкзаки, пакеты в ячейку для хранения вещей. Однако, немногие посетители знают, что вовсе не обязаны это делать. И никакой сотрудник магазина (ни представитель охраны, ни администрации) не имеет права требовать от вас оставить в камере хранения ваши вещи.
Чтобы не возникало недоразумений, на входе в магазин предупредите охранников или продавцов, что вы несете с собой товары, аналогичные тем, которые имеются в продаже в данном магазине. Покажите их, или попросите упаковать.
Важно! Когда вы выходите из магазина, никто из персонала не имеет права досматривать ваши вещи (сумки, пакеты).
Вы имеете полное право находиться со своими вещами в торговом зале, даже если это аналогичные товары, купленные вами ранее (здесь или в другом месте). Ведь камеры хранения предназначены для удобства посетителей, а никак не для контроля за ними. Просьба оставить вещи в ячейке должна носить исключительно рекомендательный характер.
Ст. 158 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает заключать сделки (договоры), совершив действие. То есть, само нахождение в магазине камеры хранения, и то, что вы взяли от неё ключ – есть сделка.
Если вы оставили свои вещи в камере хранения, ответственность за их сохранность несет администрация магазина. С момента, когда вы положили что-то в ячейку, считается, что вы заключаете с магазином договор о безвозмездном предоставлении услуг по хранению своих вещей. Да, вы ничего не подписываете, но, тем не менее, пока вы не заберете вещи обратно, магазин является их хранителем, согласно договору.
Важно! Сотрудники магазина могут уверять, что за вещи, оставленные покупателем в камере хранения, они ответственности не несут. Это не так!
Согласно ст. 891 Гражданского Кодекса Российской Федерации, хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.
Если ваши вещи украдены или испорчены, магазин (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) обязан возместить вам материальный ущерб.
Сколько именно должен заплатить магазин? Согласно п. 2 ст. 902 ГК РФ, при безвозмездном хранении убытки за утрату и недостачу вещей возмещаются в размере стоимости утраченных или недостающих вещей; за повреждение вещей — в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.
19 мая 2016
Работник магазина категорически настаивает, чтобы вы положили сумку в ячейку, иначе он не пропустит вас в магазин?
Согласно п. 3 ст. 426 ГК РФ, отказ лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы, не допускается.