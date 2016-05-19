Должен ли посетитель магазина сдавать свои вещи в камеру хранения?

Совет

Чтобы не возникало недоразумений, на входе в магазин предупредите охранников или продавцов, что вы несете с собой товары, аналогичные тем, которые имеются в продаже в данном магазине. Покажите их, или попросите упаковать.

Важно! Когда вы выходите из магазина, никто из персонала не имеет права досматривать ваши вещи (сумки, пакеты).